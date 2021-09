Ashley Graham aveva svelato da tempo ai suoi fan di essere in dolce attesa. Ora, tuttavia, la modella statunitense rivela con un breve video pubblicato sul proprio profilo Instagram che avrà due gemelli.

Nel mondo delle celebrità c’è chi preferisce tenere la notizia della propria dolce attesa per sé, e poi magari condividere la gioia della nascita con uno scatto su Instagram. Altri ancora, invece, preferiscono tenere al corrente i propri fan di ogni singolo passaggio di quel meraviglioso cammino che è la gravidanza. Ashley Graham si rispecchia decisamente di più in quest’ultima categoria. La modella statunitense, infatti, non ha mai fatto mistero di essere rimasta nuovamente incinta.

Lei e il marito Justin Ervin sono già diventati genitori nel gennaio del 2020 con il piccolo Isaac, quindi conoscono molto bene le sorprese inaspettate della gravidanza. Una sorpresa che forse non si aspettavano, tuttavia, è che Ashley Graham è incinta di due gemelli. La modella ne ha dato l’annuncio attraverso una breve video clip pubblicata sul suo profilo Instagram. Nel corso della clip vediamo l’emozione commovente, condivisa ovviamente con il marito, che segue il verdetto dei test di gravidanza. Lei si porta le mani alla bocca, lui sogghigna emozionato. Poi un bacio veloce ma tenero.

Poco dopo vediamo la Graham sottoporsi a un’ecografia ostetrica, e non ci sono dubbi: nel pancione ci sono due maschietti. “Avremo tre ragazzi!” esclama prima di lasciarsi andare a una risata felice.