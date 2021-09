Il ragazzo apre il suo cuore e parla della sua esperienza passata a Temptation Island.

Manca poco al verdetto della nomination, che vede partecipi Tommaso Eletti e Francesca Cipriani. Prima del risultato, Alfonso Signorini chiama il giovane concorrente da parte nella Room per parlare della sua ex, Valentina Nulli, con cui ha interrotto duramente la relazione durante l’ultima edizione di Temptation Island.

Ci viene mostrato un videoclip girato nel confessionale con uno sfogo di Tommaso che ha dichiarare qualcosa a riguardo: “L’errore è stato solo mio. La mia gelosia sul suo corpo era una gelosia inutile“. Risponde poi live al conduttore, che gli chiede se nel profondo desidera ancora stare con la sua ex. “Se Valentina fosse qua, una parte di me vorrebbe stare con lei. Ora che l’ho conosciuto, voglio solo l’amore vero. Ma pensando razionalmente, in futuro sarei cambiato, forse da una parte è meglio così“.

Si rivolge poi direttamente a Valentina Nulli. “Lo sai quanto siamo stati bene, non dimenticherò mai le piccole cose e quello che hai fatto per aiutarmi, Non rimpiango di averti conosciuta, ti voglio un bene infinito”.

Commenta la Bruganelli: “Non è stata del tutta colpa tua. lei era più matura di te e avrebbe dovuto pensare che un reality show del genere sarebbe stata un’esperienza negativa per te, Avrebbe dovuto tutelarti di più. meriti una ragazza che cresca con te“.