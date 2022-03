Sapete chi sono i genitori di Miriana Trevisan? Si chiamano Maria e Loris Trevisan e hanno sempre avuto un rapporto speciale con la showgirl ex volto di Non è la Rai. Ecco la loro storia…

Maria e Loris Trevisan sono i genitori di Miriana Trevisan, showgirl e volto noto di Non è la Rai approdata nel cast di concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lei ha sempre avuto un profondo legame con loro e la mamma è entrata per pochi minuti nella Casa del GF Vip 6 per farle una bella sorpresa, “rompendo” la sua proverbiale cornice di riservatezza per incoraggiarla nel suo percorso all’interno del reality. Scopriamo ora la biografia e la vita privata.

Chi sono i genitori di Miriana Trevisan e dove vivono?

Maria (secondo nome Antonia) e Loris Trevisan sono la mamma e il papà di Miriana Trevisan, genitori amatissimi con cui la showgirl ha sempre avuto un rapporto speciale. Originari del Veneto (il cognome Trevisan è di Mestre), hanno vissuto per un certo periodo a Napoli – dove nel 1972 è nata Miriana Trevisan – e poi si sono trasferiti a Roma con tutta la famiglia.

Secondo le informazioni emerse sul loro conto, Maria e Loris Trevisan lavoravano come impiegati e hanno sempre tenuto una certa distanza dai riflettori nonostante il successo della loro figlia Miriana…

La vita privata di Maria e Loris Trevisan, genitori di Miriana Trevisan

Della vita privata dei genitori di Miriana Trevisan sappiamo che, dopo il matrimonio, hanno avuto due figlie. La showgirl, appunto, nata nel 1972 a Napoli, e la sorella Lavinia Trevisan. Sono anche diventati nonni di quattro nipoti (uno nato dalla passata storia d’amore tra Miriana Trevisan e il cantante Pago) e pare abbiano deciso di rimanere a Roma.

Loris Trevisan è scomparso nel 2020, morto dopo circa 6 mesi di ricovero in ospedale a causa di una malattia. Lo ha raccontato la stessa Miriana ai microfoni del GF Vip, parlando dell’immenso dolore per la perdita dell’amato papà… A Interviste Romane, intervistata da Gianfranco Gramola, Miriana Trevisan ha raccontato che il genitore era particolarmente protettivo nei suoi confronti e che, prima del suo successo in tv, insieme alla moglie avrebbero sognato un futuro diverso per lei:

“All’inizio per me pensavano ad un futuro semplice, normale, fra virgolette, cioè la segretaria o l’impiegata da qualche parte. L’importante è, dicevano, che tu abbia una vita tranquilla. Invece dopo un po’ che ho cominciato a ballare vedevano che ero brava e quindi speravano che facessi qualcosa di più, specialmente mio padre. E stato lui a spingermi di più e a sostenermi“.

