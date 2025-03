L’annuncio della presenza di Clizia Incorvaia tra gli ospiti di Verissimo nel weekend ha portato a diverse reazioni, non tutte positive.

Il momento di dolore è ancora molto grande, ma la vita va avanti come avrebbe voluto Eleonora Giorgi. Per questo Clizia Incorvaia ha ripreso a lavorare e anche ad andare in tv. La donna, infatti, è stata annunciata come ospite della prossima puntata di Verissimo con Silvia Toffanin, una situazione che ha generato non poche reazioni polemiche.

Clizia Incorvaia: la vita dopo la morte di Eleonora Giorgi

Sono passate alcune settimane ormai dalla morte della famosa e amata attrice Eleonora Giorgi. La sua famiglia, però, al netto del grande dolore sta provando ad andare avanti. Paolo Ciavarro, suo figlio, è tornato a lavorare e lo stesso ha fatto Clizia Incorvaia che tra mondo social e tv, ha ripreso le sue attività, non senza pensare alla defunta suocera.

La stessa Clizia, infatti, tornando a pubblicizzare alcuni prodotti sui social, aveva spiegato: “Ciao ragazzi, sapete il periodo difficile che stiamo vivendo, ma adesso è arrivato il momento di rendersi presentabili […]. Sto cercando di essere più positiva e più ottimista possibile, di fargli vivere al meglio questo momento di difficoltà”. In questa ottica, la donna è tornata a lavorare e anche a farsi vedere in tv.

L’ospitata a Verissimo e le polemiche

La presenza di Clizia sul piccolo schermo, infatti, è stata annunciata in queste ore. La donna sarà ospite di Verissimo domenica 23 marzo 2025. Una cosa che ha destato diverse reazioni, alcune anche molto polemiche. Diversi telespettatori hanno commentato negativamente il post social con cui la trasmissione di Canale 5 ha presentato l’ospitata della Incorvaia. “Ma ancora lei? Ma ormai è ospite fissa”, si legge. “Non ne possiamo più, sta sfruttando la morte della Giorgi”, ha detto qualche utente in modo cattivo.

Al netto dei diversi commenti da parte degli haters, va detto, molti altri sono stati ben felici dell’annuncio e anche del fatto che Clizia, così come il resto della famiglia, stia cercando di andare avanti dopo la perdita di Eleonora Giorgi che, sicuramente, avrebbe voluto vedere tutti i suoi cari proseguire a testa alta dopo la sua dipartita.