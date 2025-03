Potrebbero esserci importanti novità su L’Isola dei Famosi 2025 e i ruoli “che contano”. La segnalazione su Pierpaolo Pretelli.

Sono diverse le voci relative a L’Isola dei Famosi 2025, soprattutto per quanto riguarda il cast e coloro che avrebbero già sostenuto i provini. Ma non solo. Importanti novità potrebbero esserci anche per “i ruoli che contano”. In questo caso ecco una voce importante che potrebbe essere piuttosto attendibile relativa a Pierpaolo Pretelli.

L’Isola dei Famosi 2025: da Veronica Gentili al cast

Mancano ancora alcune settimane all’inizio de L’Isola dei Famosi 2025 ma le prime notizie ufficiali sono già arrivate. In primis quella che riguarda la conduttrice: Veronica Gentili, infatti, è stata scelta al timone del famoso reality show di Canale 5. La donna, protagonista a Le Iene su Italia uno, si trasferirà per la conduzione della nuova edizione del programma.

Isola dei Famosi – www.donnaglamour.it

Sulla decisione di affidare la trasmissione alla Gentili, Mediaset ha fatto sapere: “La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality”.

Sul cast, per ora, nessuna ufficialità ma solo delle anticipazioni: “I naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema […]”.

Lo spoiler su Pierpaolo Pretelli

Come detto, però, ci sarebbero anche delle novità per quanto riguarda Pierpaolo Pretelli che potrebbe avere un importante ruolo proprio nella nuova edizione de L’Isola. Stando a quanto riferito via social da Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da un suo seguace, pare che Pretelli sia stato scelto come nuovo inviato del reality. Nel messaggio mandato all’esperta di gossip, infatti, è stata inoltrata una foto nella quale si vede l’ex Velino che avrebbe scattato le foto ufficiali, in attesa dell’annuncio da parte di Mediaset. Sarà davvero così? Non resta che attendere.