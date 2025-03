Amici, una nuova coppia fa sognare i fan: “Stanno insieme”

Pronti al Serale di Amici, tutti i telespettatori del talent di Canale 5 hanno ipotizzato la nascita di una nuova coppia nella scuola.

Nelle scorse ore la scuola di Amici ha dovuto dire addio ad un ballerino proprio ad un passo dal Serale. Adesso, le notizie che arrivano dalla scuola sono di ben altro tenore. Infatti, dando uno sguardo agli ultimi daytime, tra i fan della trasmissione è nata una nuova teoria che potrebbe corrispondere alla realtà. Tra gli allievi ci sarebbe una nuova coppia…

Amici, è nata una nuova coppia nella scuola?

Come spesso accade ad Amici, tra i vari allievi nascono rapporti speciali, non solo di amicizia ma anche relazioni amorose. Nel corso degli anni, diversi sono stati i ragazzi che hanno intrapreso delle storie, alcune delle quali finite bene, altre meno. Nelle ultime settimane, alcune nuove teorie si sarebbero sviluppate tra i fan del programma.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Da settimane, alcuni utenti e fan del talent hanno notato come tra Francesca e Jacopo ci sia un feeling speciale. Tempo fa era stato proprio il ragazzo a consolare la compagna di classe dopo che lei si era ritrovata ultima in classifica. Già in quella occasione, al netto del semplice discorso d’affetto che c’era stato, qualcuno aveva iniziato ad ipotizzare una “ship”.

Il dettaglio notato dai fan

Le cose sembrano essere cambiate adesso, a poche ore dal Serale. Infatti, alcuni utenti del web, seguaci di Amici, si sono accorti di una particolare domanda che Maria De Filippi avrebbe posto alle varie coppie del programma. Secondo quanto si apprende in alcuni post su X, relativi alle anticipazioni del Serale, pare che la Queen di Mediaset abbia chiesto alle ragazze di Luk3 e Trigno, ovvero Alessia e Chiara, le loro sensazioni. Lo stesso sarebbe capitato successivamente con Jacopo e Francesca. Sembra che possano essere proprio loro due la nuova coppia. “Ragazzi sono una coppia, lo ha confermato palesemente con questa domanda”, ha scritto un fan della trasmissione. Sarà davvero così? Per il momento nessuno ha ufficializzato nulla.