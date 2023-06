Un Amedeo Goria a 360° si racconta tra carriera professionale, famiglia e anche aspetti inediti della sua vita privata e intima…

Lunga e interessante intervista per Amedeo Goria a Fanpage con diversi argomenti trattati. Non solo carriera, tv e spettacolo ma anche la famiglia ma soprattutto alcuni aspetti inediti che riguardano la sua sfera intima, compresi i rapporti sotto le coperte e delle particolari richiesti ricevute in passato ma anche più di recente.

Amedeo Goria: le trasgressioni, l’orgia e le richieste…

Amedeo Goria

Dopo aver parlato della sua famiglia, dell’amore per tutti i suoi cari e anche di spettacolo con alcune partecipazioni a reality come il Grande Fratello, Goria ha svelato alcuni aspetti ancora inediti della sua vita privata come quella volta che gli chiesero di essere gigolò per una notte.

“Successe una volta a Torino, avevo intorno ai 29 anni. Conoscevo il titolare di un’agenzia matrimoniale, che metteva a disposizione anche degli accompagnatori. Un giorno, due donne di Saluzzo di 35 anni, vennero a Torino e vollero togliersi lo sfizio di farsi accompagnare da due uomini, pagandoli. Uno dei due ragazzi si ammalò. Il titolare dell’agenzia mi propose di sostituirlo”.

Ma sull’esito di quella serata: “All’epoca frequentavo una ragazza, oggi ricordo a malapena chi fosse. Alla fine decisi di uscire con la mia fidanzata e l’ho sempre rimpianto. La mia filosofia di vita è: se puoi provare una cosa nuova, fallo, accumula esperienze. Una cosa nuova te la ricorderai sempre. La routine la dimentichi”.

Ma Goria racconta anche altri aspetti molto privati, come la volta in cui fece parte di un’orgia: “Sì, mi è successo di farlo in modo allegro con più persone. Sono stato in quei locali che a me non piace definire “per scambisti”, io li chiamo locali trasgressivi, libertini. Come spirito sono molto francesi. Ho provato un po’ di tutto in questo senso. Sono molto aperto. Ciascuno nel sesso può fare quello che vuole, basta che non dia fastidio agli altri”.

E adesso ci sono anche i social dove gli arrivano richieste molto particolari: “Alcuni uomini mi corteggiano su Instagram, mi chiedono foto nudo, mi scrivono: ‘Mi arrapi, sei sempre intrigante’. Ma non sono attratto da loro. Poi una donna trans, molto bella, mi aveva scritto per venirmi a trovare a Roma per fare delle foto con me. Mi ha detto: ‘Però devo avvertirti che sono trans’. Va be’, poi non l’ho mai conosciuta ma ho il massimo rispetto per tutti”.

Di seguito anche un post Instagram del volto tv:

Riproduzione riservata © 2023 - DG