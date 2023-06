Dopo l’annuncio dei partecipanti al Love Mi organizzato da Fedez è stata evidente l’assenza di Rosa Chemical. Cosa è successo?

Nelle scorse ore Fedez ha presentato il concertone per solidarietà Love Mi dove saranno presenti tantissimi artisti. Nella locandina dell’evento sono comparsi i nomi di tanti cantanti e amici del rapper ma uno in particolare ha attirato l’attenzione, quello che, in realtà, non è presente, ovvero Rosa Chemical. L’assenza dell’artista con cui proprio Federico ha condiviso il palco nell’ultima Sanremo, con tanto di famoso bacio della polemica, ha fatto discutere riaccendendo i riflettori su quella vicenda che avrebbe creato non poche discussioni anche all’interno della famiglia Ferragnez. Ma cosa c’è dietro la mancata partecipazione di Chemical all’evento del 27 giugno?

Fedez, Rosa Chemical assente al Love Mi: cosa è successo

Fedez e Rosa Chemical

Tra gli artisti presenti al Love Mi di Fedez ci saranno Achille Lauro, Andrea Damante, Anna, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, Ava, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma. Ma anche Gemitaiz, gIAnMaria, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, Miles, Rondodasosa, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks.

Manca, come detto, il nome di Rosa Chemical. Ma come mai non è presente tra gli artisti che parteciperanno? Nessuna apparente lite o altro tra lui e Federico. Infatti, secondo quanto specificato da Leggo, pare proprio che Chemical sia impegnato nel proprio tour con una tappa proprio il 27 giugno a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Ecco spiegato, quindi, l’arcano motivo del “giallo”.

Di seguito anche il post Instagram con tutti i partecipanti al Love Mi:

