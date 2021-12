Avete mai visto il papà di Paolo Bonolis? Silvio Bonolis e suo figlio erano quasi due gocce d’acqua, e la loro storia ha commosso tutta Italia attraverso il racconto del conduttore dopo la perdita dell’amato genitore.

Paolo Bonolis era legatissimo al padre, Silvio Bonolis, morto a causa di una terribile malattia. Nella storia del conduttore si sono intrecciati il dramma del lutto e la gioia per la nascita della primogenita avuta con Sonia Bruganelli, e un episodio singolare che, ancora oggi, lo fa riflettere. Si tratta di una pagina della sua vita privata che riguarda un fatto particolare accaduto dopo la scomparsa del genitore, di cui ora scopriamo tutte le curiosità…

Chi era Silvio Bonolis?

Silvio Bonolis è il padre di Paolo Bonolis, scomparso poco prima della nascita della prima dei tre figli che il conduttor. ha avuto dalla moglie Sonia Bruganelli, Silvia, che porta proprio il nome del nonno paterno. Secondo quanto emerso sulla sua biografia, Silvio Bonolis lavorava come autotrasportatore originario di Pero (Milano), dove è nato e cresciuto. Su Instagram, una vecchia foto in bianco e nero ci mostra la straordinaria somiglianza tra il conduttore e l’amato papà…

La vita privata di Silvio Bonolis e la malattia

Per quanto riguarda la vita privata, Silvio Bonolis è sempre stato un uomo lontano dai riflettori. Non apparteneva al mondo dello spettacolo in cui il suo unico figlio, Paolo, si sarebbe invece affermato come volto di punta. Silvio Bonolis è morto a causa di un tumore, malattia che lo avrebbe strappato ai suoi cari nel giro di poco tempo: “In un paio di giorni se n’è andato“, ha raccontato Paolo Bonolis ai microfoni di Maurizio Costanzo.

Chi è la moglie di Silvio Bonolis?

Silvio Bonolis ha sposato Luciana, madre di Paolo Bonolis. La moglie, di origine salernitana, lavorava come segretaria in un’impresa di costruzioni, ma non ci sono molte altre informazioni disponibili sulla sua biografia e sul loro matrimonio.

Silvio Bonolis, lo strano episodio accaduto al figlio Paolo Bonolis dopo la sua morte

Paolo Bonolis ha raccontato uno strano episodio che gli è accaduto dopo la morte dell’amato papà, quasi come un “segno” della sua presenza. Il conduttore ne ha parlato in tv, suscitando grande interesse e commozione. “Prima di andarsene, papà mi disse ‘Mi raccomando, quando Sonia partorirà, regalale un mazzo di rose bianche da parte mia se io non ce la faccio’. Morto papà, Sonia ha partorito la nostra prima figlia, che ha necessitato di parecchie attenzioni, e chi se l’è ricordato di queste benedette rose bianche? Beh, sul terrazzo nostro, a maggio, dove noi avevamo un roseto rosso sono sbocciate le rose ed erano tutte bianche”.

