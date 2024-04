Racconti inediti o quasi per Emma Marrone a Le Iene. La cantante ha parlato apertamente della malattia superata e della morte del padre.

Come sempre senza peli sulla lingua, Emma Marrone ha raccontato a Le Iene diversi aspetti anche inediti della sua vita. La cantante, insieme a Nicolò De Devitiis, nella puntata del programma di martedì 16 aprile 2024, ha svelato di aver perso definitivamente le ovaie a seguito di un tumore che si è presentato ben tre volte. Poi, anche un ricordo molto forte del giorno della morte di suo padre.

Emma: “Ho perso le ovaie”

Emma Marrone

Intervenuta a Le Iene, Emma ha spiegato alcuni dettagli inediti della sua vita. Uno in particolare ha molto colpito, ovvero quello relativo alla sua malattia: “Se ho mai avuto paura di morire? Sì. Quella situazione si è presentata tre volte. Ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie“.

Al netto di questa dura situazione, la cantante non ha perso la speranza di diventare madre: “Se ho congelato gli ovuli? No, non ho fatto in tempo perché non c’era più speranza ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero. Però viviamo in un Paese in cui, purtroppo, le donne single non possono avere figli attraverso la fecondazione assistita senza la presenza di un compagno. La trovo una stron**ta enorme […]”.

“Io ho 39 anni e tutti gli strumenti per essere madre: economici, psicologici, sostegno della famiglia, ma siccome non ho un compagno non posso avere il diritto di diventare madre. Mi piacerebbe diventare madre sapendo che tutte le donne potrebbero averne diritto, non mi piace pensare che sia sempre e solo una questione economica”.

Il ricordo del padre morto

Tra i vari passaggi dell’intervista anche il duro ricordo del giorno della morte del padre: “È successo un anno e mezzo fa. E tutti i giorni muore mio padre, tutti i giorni mi sveglio e dico ‘ah ca**o, mio padre è morto!'”,

Emma ha spiegato di ricordare la telefonata di suo fratello e la sensazione, il suo sesto senso, in quei momenti: “Ero sul divano, squilla il telefono ed era mio fratello. Io avevo capito tutto, subito. Sentivo le urla di mia madre e mio fratello che faceva ‘Chicca torna a casa che papà non c’è più’ e poi, vabbè, l’inferno […]”.

Di seguito anche un recente post Instagram della cantante: