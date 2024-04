Passato spinoso tra Sonia Bruganelli e Edoardo Tavassi. L’uomo non ha fatto mancare un commento decisamente bollente verso la donna…

Un pizzico di risentimento nelle parole di Edoardo Tavassi a TNT, ‘Attenti a quei due’. La sua “vittima” è stata l’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi 2024, Sonia Bruganelli, di cui, evidentemente, l’uomo non ha dimenticato le parole relative al passato e alla sua esperienza al Grande Fratello.

Sonia Bruganelli, la frecciata di Edoardo Tavassi

Nel corso dell’intervista di Tavassi a TNT, l’uomo, ex GF ed ex naufrago, ha commentato alcuni aspetti di questa edizione de L’Isola 2024. In questo senso non sono mancati dei passaggi sulla conduzione, affidata a Luxuria, e su Sonia Bruganelli a cui è stato dato lo scettro di opinionista con Dario Maltese.

“Il mio naufrago preferito di questa edizione forse Edoardo di Masterchef, mi sembra molto simpatico. Se mi piace Sonia (come opinionista ndr)? Vabbè, anche io le piacevo all’inizio. Diamole tempo, è un attimo che diventi un manipolatore subdolo“. Proprio questa espressione finale di Tavassi ha fatto riferimento alle parole che la Bruganelli aveva utilizzato per lui al GF. Evidentemente, Edoardo si è voluto togliere un sassolino che ancora gli era rimasto nella scarpa…

Da Luxuria all’assenza di Alvin

Commentando, in generale, i volti nuovi de L’Isola, Tavassi ha aggiunto: “Con Vlady sono andati sul sicuro, è una certezza. Però la cosa che mi dispiace è che io sono tanto affezionato a Ilary Blasi. Sai quando ti affezioni?”.

Per Edoardo, però, in questa nuova edizione del reality c’è un grande assente, Alvin: “Quello che mi dispiace è la sua mancanza, lui è il 40% del programma, è bravissimo e molto ironico”, ha detto.

Ricordiamo che proprio Alvin è stato sostituito da Elenoire Casalegno, nuova inviata sul posto in Honduras.

