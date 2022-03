Federico Baroni, migliore amico di Michele Merlo, gli ha dedicato una canzone intitolata Chilometri: un omaggio da pelle d’oca.

La morte di Michele Merlo, avvenuta a causa di una leucemia fulminante, continua a far discutere. A giorni, infatti, si svolgerà l’incidente probatorio, volto a consentire ai consulenti della difesa di ridiscutere le conclusioni della perizia che decreta il decesso dell’artista. Intanto, il migliore amico del cantante, Federico Baroni, gli ha dedicato una canzone intitolata Chilometri.

Michele Merlo: l’amico Federico Baroni gli dedica una canzone

Un omaggio a Michele Merlo, un ragazzo che aveva ancora una vita davanti, ma che purtroppo è scomparso a seguito di una forma di leucemia fulminante. Stiamo parlando della canzone Chilometri, scritta dal migliore amico Federico Baroni. Il brano, sostenuto dall’Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo dell’ex talento di Amici e presieduta dalla sua famiglia, racconta il viaggio che Merlo e l’amico avevano intenzione di proseguire insieme. Entrambi appassionati di musica, hanno lottato fianco a fianco per il loro sogno. Purtroppo Michele non c’è più, ma Federico ha intenzione di portare avanti la missione che li legava. Chilometri è accompagnata da un videoclip con immagini inedite del cantante scomparso, che lo ritraggono durante momenti di vita quotidiana.

“Un amico che ha lottato fino all’ultimo per portare avanti questi valori e che con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Un artista, un sognatore, un amico vero, che con la sua sincerità mi ha fatto crescere tantissimo e mi ha dato il coraggio di affrontare tantissime situazioni. Un romantico e instancabile ribelle che nei giorni e nelle esperienze vissute assieme ha sempre lottato, come me e con me, per questo sogno“, così Baroni ha descritto Michele.

Ecco il video di Chilometri:

Chilometri: il brano dedicato a Michele Merlo

Chilometri, per stessa ammissione di Federico Baroni, nasce pochi giorni dopo la morte di Michele Merlo. Con un dolore lancinante nel cuore, l’artista riminese classe 1993 ha deciso di mettere prima su carta e poi in musica, il legame che lo legava all’amico. “Questa canzone è il mio modo di dirgli grazie per tutto quello che mi ha e ci ha lasciato e un invito per tutti a non arrendersi mai e, come si era scritto Michele sulla pelle, a ‘crederci sempre’“, ha dichiarato Baroni.

