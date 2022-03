Lewis Hamilton e la modella Camila Kendra si sono lasciati: il pilota torna single e lei interrompe anche i rapporti social.

Amore al capolinea per Lewis Hamilton e Camila Kendra. Stando ad alcune indiscrezioni, il pilota e la modella si sono lasciati in modo tutt’altro che pacifico. Non a caso, lei ha deciso di interrompere anche tutti i rapporti social. Cosa li ha spinti a mettere una pietra sopra ad una relazione così ‘fresca’, nata dopo un’amicizia consolidata?

Lewis Hamilton e Camila Kendra si sono lasciati

Fino a qualche mese fa, Lewis Hamilton e Camila Kendra erano ottimi amici. Poi, tra una chiacchiera e l’altra, si sono scoperti innamorati e hanno deciso di provare a dare una chance alla loro relazione. La love story, però, è durata un battito di ciglia, visto che secondo i beninformati si sono già detti addio. Il pilota e la modella, stando a quanto sostiene il Sun, si sono detti addio in modo piuttosto turbolento. Camila era molto presa e non ha accettato la rottura, tanto che ha smesso di seguirlo anche su Instagram.

“Le cose fra di loro si sono raffreddate. Camila non sta più con Lewis e ha smesso di seguirlo anche su Instagram. Gli amici di lei pensavano fossero una coppia fantastica, ma chiaramente non era così e adesso non sono più vicini come un tempo“, si legge sul Sun.

Al momento, non sono chiari i motivi che hanno spinto Lewis a mettere fine alla relazione, ma sembra che alla base ci sia uno scarso trasporto nei riguardi della modella. Di certo, dallo scorso agosto fino a qualche giorno fa, i due sembravano più affiatati che mai.

Lewis Hamilton si concentra sul lavoro

La relazione tra Lewis Hamilton e Camila Kendra è nata dopo tanti anni di buona amicizia. Pertanto, non era strano vederli insieme. Eppure, lo scorso agosto, la modella ha iniziato a postare sui social scatti inequivocabili, accompagnati dai like del pilota. La sintonia di coppia, però, è durata soltanto qualche mese. Il campione 37enne, già reduce dalla rottura con Nicole Scherzinger, al suo fianco per ben 7 anni, adesso si concentrerà solo sul lavoro.

