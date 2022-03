Britney Spears ha condiviso una serie di scatti che la mostrano completamente nuda in spiaggia: le foto da censura sconvolgono i fan.

Dopo che si è liberata del controllo autoritario e fin troppo dittatoriale del padre, Britney Spears è tornata a vivere spensierata come un tempo. Le ultime foto che ha condiviso su Instagram, d’altronde, ne sono la prova: la cantante si è mostrata completamente nuda, mentre gioca su una spiaggia da sogno.

Britney Spears nuda in spiaggia: le foto sconvolgono i fan

Britney Spears, dopo aver vissuto una specie di prigionia per ben 13 anni, è tornata in libertà. La tutela legale del padre è un lontano ricordo e si sta pian piano riprendendo tutto ciò che le era stato tolto, viaggi compresi. La cantante si trova in una località di mare da sogno, dove si sta concedendo una vacanza di assoluto relax in occasione del compleanno del fidanzato Sam Asghari. La meta è stata volutamente tenuta segreta, tanto che nelle immagini condivise sui social non appare alcuna localizzazione.

Britney ha comunque voluto condividere con i fan alcuni momenti della sua quotidianità. Gli ultimi scatti postati su Instagram, però, hanno lasciato tutti senza parole. La Spears è completamente nuda e si rotola sulla spiaggia, con un sorriso meraviglioso stampato sul volto. Per evitare la censura di Instagram, però, ha coperto le parti intime con emoticon a forma di diamante.

Ecco le foto da censura condivise su Instagram:

La gioia di amici e fan

La ritrovata libertà della Spears è motivo di gioia per gli amici e i fan, gli stessi che si sono battuti per tantissimo tempo al grido di “Free Britney“. Non a caso, tra i commenti apparsi agli scatti in cui si mostra nuda in spiaggia, ce ne sono tanti scritti da personaggi noti: dall’ereditiera Paris Hilton alla modella Bella Hadid. “Sei libera, te lo meriti!“, scrivono in massa i seguaci della cantante.

Ecco altre foto della vacanza dell’artista di Baby One More Time:

