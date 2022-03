Arisa senza freni social mostra i “reperti interessanti” che ha trovato in casa sua, sdoganando anche il piacere femminile che ne può derivare.

Arisa si lascia andare ancora una volta a confessioni intime. Lo fa mostrando attraverso le sue Instagram stories alcuni “reperti interessanti da riabilitare, che non funzionano più” che ha trovato in casa sua. Stiamo parlando di giocattoli del piacere femminile. Ha aggiunto: “I sex toys non si usano solo per mancanza di affetto, ma anche per vivere un momento con se stessi. Non è che mi manca qualcosa e allora compro il vibratore. A me non manca proprio niente, tranquilli“.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Arisa mostra tutto di sé sui social

Da un po’ di tempo a questa parte, Arisa si mostra spesso in atteggiamenti disinibiti sui social, in particolar modo in pose sexy e quasi del tutto senza vestiti. Si tratta di un modo per mostrare a se stessi che si ha maggior fiducia nel proprio corpo e ci si sente più belle, come spesso ha ricordato la cantante sui suoi profili.

Far vedere i giocattoli del sesso è solo un’altra sfumatura di una personalità dirompente che sta emergendo piano piano, tanto che avrebbe anche ricevuto una proposta da Max Felicitas, attore a luci rosse, per un film a dir poco “spinto“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG