Sofia Abramovich, figlia del noto oligarca e patron del Chelsea, è contro la guerra in Ucraina, e lo ha fatto sapere ai suoi follower su Instagram.

Ci sono molte personalità importanti in tutto il mondo che stanno prendendo posizione in merito al conflitto tra Ucraina e Russia. Una di queste è la figlia del presidente del Chelsea e oligarca russo Roman Abramovich, Sofia, che si è fatta sentire sulle proprie Instagram stories prendendo posizione contro la guerra e contro Putin. “Putin vuole la guerra con l’Ucraina” ha detto, aggiungendo anche che il popolo russo non è tutto con il leader russo.

Sofia Abramovich contro Putin

Il padre di Sofia, Roman Abramovich, è noto essere uno degli oligarchi più vicini a Putin, e quindi la notizia della figlia che prende posizione contro il leader del Cremlino è abbastanza particolare. La ragazza, 27enne, ha detto sui suoi canali social: “La bugia più grande e di maggior successo della propaganda del Cremlino è che la maggior parte dei russi sta dalla parte di Putin“. E inoltre, andando in controtendenza con il fatto che gli oligarchi hanno già perso molti soldi in seguito al conflitto, ha aggiunto: “Oggi mi hanno svegliato alle 6 dicendomi che era iniziata la guerra. Noi, i Russi, pagheremo le conseguenze di questo atto per molti anni a venire“.

