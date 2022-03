Il cantante si è esibito in un locale e al suo fianco, c’è una misteriosa ragazza che non è la sua fidanzata e con la quale si segue su Instagram.

Blanco è una misteriosa ragazza sono stati ripresi in un locale, mentre il cantante si esibiva nella sua Brividi. Da tempo si parla di crisi tra lui e Giulia, la sua fidanzata, che questa possa essere la nuova fiamma dell’artista? Per ora non ci sono certezze ma il video parla chiaro e i due si seguono anche su Instagram.

Nuova fiamma per Blanco? Il video incriminante

Tra Blanco e Giulia si vocifera da giorni una crisi profonda e forse una rottura. Il motivo sarebbero state delle dichiarazioni del cantante durante un’intervista. Il vincitore di Sanremo 2022 aveva risposto alla domanda sul suo rapporto con Giulia, così: “Alti e bassi…sono fidanzato da un anno“. Da qui il dubbio che tra la coppia ci potesse essere una frattura importante.

Ora Blanco sarebbe stato avvistato in un locale in compagnia con un’altra ragazza, mentre si esibiva. I due si seguono anche su Instagram e il dubbio che possa esserci qualcosa tra i due è più che lecito. Ovviamente, non ci sono ancora dichiarazioni da parte del cantante nè sulla crisi con Giulia, nè su un’eventuale nuova fiamma. Ecco la foto:

