Dopo essersi finalmente liberata dalla custodia del padre, la star pop decide di accusarlo per aver attinto dal suo patrimonio per fare più soldi.

A quanto pare, è emerso che il padre di Britney Spears ha attinto al patrimonio della figlia per trasformare la sua attività in uno show televisivo e guadagnare di più. Proprio per questo, ora la cantante ha deciso di accusarlo e trascinarlo in tribunale per avere giustizia.

Le accuse di Britney Spears al padre

Come riporta Fan Page: “Britney Spears accusa il padre e i suoi legali di aver sottratto più di 6 milioni di dollari dal patrimonio della figlia nel corso degli anni di tutela. Questo il contenuto di un documento scritto dall’avvocato difensore della cantante, Mathew Rosengart, in risposta alla richiesta di Jamie Spears che la figlia continuasse a pagare le sue spese legali nonostante il tribunale abbia definitivamente sospeso la conservatorship, un istituto legale che ha permesso al padre di Britney Spears di gestire per diversi anni il patrimonio e gli affari di sua figlia, dopo i problemi manifestati dalla donna in termini di equilibrio mentale.”

A quanto sembra, Jamie avrebbe sottratto circa 36 milioni dal suo patrimonio tra spese legali e altro che la cantante non ha intenzione di pagare.

