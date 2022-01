Una bellezza disarmante che ha conquistato molti uomini: stiamo parlando di Belen Rodriguez! Ecco chi sono i suoi ex fidanzati.

Si parla spesso di Belen Rodriguez e della sua vita privata ma vi siete mai chiesti quanti fidanzati ha avuto prima di sposarsi con Stefano De Martino, separarsi dal ballerino di Amici dal quale ha avuto il piccolo Santiago, tornare insieme per anno e poi separarsi ancora? In verità Belen ha avuto diverse storie importanti, e anche diversi flirt nel corso degli anni. Nel 2020 ha poi iniziato una storia con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto una figlia, Luna Marì, nel 2021. Ecco chi sono stati gli uomini della sua vita!

Il primo fidanzato di Belen Rodriguez

Quando Belen aveva soli 11 anni si innamorò di Mattia, suo coetaneo. In un’intervista a Bruno Vespa la showgirl argentina ha confessato: “Eravamo compagni di scuola a Buenos Aires. Io avevo i capelli scuri ed ero attratta dai bambini biondi con gli occhi chiari. Eravamo fidanzati e stavamo sempre insieme, attaccati con la colla. Dividevamo persino le cartelle con i compiti. Il giorno del suo compleanno, mia madre gli comprò una cartella nuova e io dovevo consegnargliela, ma mi vergognavo. Allora ci fu un passamano da un banco all’altro e, quando arrivò a Mattia, lui diventò tutto rosso. Non ci siamo scambiati nemmeno un bacio”.

Belen Rodriguez

Il primo bacio

Nel 1999 è stata fidanzata con Mariano Bruzzone, ragazzo al quale ha dato il primo bacio che ricorda con queste parole: “A 15 anni sono diventata finalmente donna, e Mariano Bruzzone, anche lui di origini italiane, come me, ha perso la testa. La nostra parrocchia aveva organizzato un campeggio a Bariloche, nella Patagonia argentina, e sotto la tenda ci siamo dati il primo bacio. Ma non mi piacque, all’epoca ero piuttosto capricciosa, e tutto finì lì”.

La prima volta di Belen Rodriguez

La prima volta che Belen ha fatto l’amore è stato nel 2001 con Damian: la showgirl, che al tempo aveva 17 anni, racconta: “Il primo rapporto completo è arrivato a 17 anni. Da un anno ero davvero innamorata di un ragazzo che si chiamava Damian, aveva 22 anni, la carnagione scura e i capelli biondi. Era un tipo fantastico e siamo rimasti amici. A quell’età, in genere, ci s’innamora dei compagni di scuola, ma lui mi faceva impazzire. Chissà perché sembrava un surfista. Veniva a prendermi a scuola con la macchina, mi faceva i dispetti, era un pazzo totale. Ma io ero persa per lui”.

Belen Rodriguez

A Simona Ventura nel 2017 aveva raccontato invece: “Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci. Sono pochi rispetto ai ‘no’ che ho detto. In realtà ho avuto solo quattro fidanzati, siamo sotto la media. Pensa che sono andata in discoteca per la prima volta a 17 anni e ho fatto l’amore a 18“.

La brutta storia con Damien e il ricatto subito da Belen Rodriguez

Dopo l’esperienza con Damien è stato il turno del modello Tobias Blanco. La storia purtroppo non finì bene infatti quando l’uomo si accorse della notorietà di Belen provò ad approfittarsene minacciando di diffondere un video privato che la vedeva protagonista.

Il video finì purtroppo online e Belen commentò i fatti con queste parole: “Quella è stata una violenza che mi ha stroncato. Vergognarmi non è nella mia natura, ma ci ho messo un pezzo a ritrovare il coraggio di guardare in faccia le persone. Mostrarmi sensuale non è un problema – altrimenti non avrei posato per queste foto – però la sessualità è una cosa diversa, intima. Ero giovane, inesperta, il mio ex è stato una carogna senza onore a ricattarmi… Di sbagliato c’era l’età, non la cosa in sé. Tra noi donne, ne sono convinta, siamo in tante a giocare con video e foto: non mi sembra una perversione oscena. All’inizio della storia con Fabrizio, a volte, nascondevo una telecamera prima di fare l’amore”.

Il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez

Superata questa brutta esperienza Belen torna a fidarsi degli uomini e nel 2003, arrivata in Italia, si fidanza con il 36enne Simone Bolognesi.

La storia finisce quando Belen conosce nel 2004 Marco Borriello, di cui si innamora. “Eravamo piccoli: lui 22 anni, io 19. Abbiamo vissuto insieme quattro anni come se fossimo sposati. Primo incontro? In Sardegna, alla discoteca Billionaire. Quella sera guardai Marco e rimasi sconvolta per quanto era bello. A lui feci lo stesso effetto, e andammo via insieme. Abbiamo fatto l’amore subito, capisci il colpo di fulmine? Ci siamo fidanzati immediatamente e, dopo due giorni, andavamo insieme dappertutto. Una storia di amore puro, più di così è impossibile viverne una. Ma ci siamo conosciuti nel periodo sbagliato. Una gelosia assurda rovinò la nostra relazione”. La loro storia però purtroppo termina nel 2008 quando Belen partecipa a L’Isola dei Famosi. Il gossip parla di un possibile flirt con il “naufrago” Rossano Rubicondi: per gelosia Marco lascia Belen.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: la storia

A seguire inizia la travagliata love story di Belen Rodriguez con Fabrizio Corona che durò dal 2009 al 2012. “Solo dopo un anno che stavo con Fabrizio ho scoperto di amarlo. Perché, dopo ogni pausa, siamo tornati insieme? Perché proviamo entrambi una forte attrazione fisica e mentale. Lui è geniale, a parte i momenti in cui il pensiero gli scappa via dalla testa. Purtroppo, gli è successo spesso di essere posseduto da un’altra entità che, se non è il diavolo, gli assomiglia assai. Ha vissuto periodi allucinanti come fosse un personaggio di un film di Al Pacino, ha perso la bussola, è finito in prigione…”.

FABRIZIO CORONA

Belen e Stefano De Martino: il matrimonio

Nel 2012 Belen viene scelta da Maria De Filippi come ballerina del serale di Amici e lì scatta la scintilla con Stefano De Martino, che in quel periodo era fidanzato con Emma Marrone che lascia dopo poco. Stefano e Belen si possono così fidanzare e solo un anno dopo, il 20 settembre 2013, convolano a nozze e subito dopo la showgirl argentina rimane incinta del piccolo Santiago. Il 22 dicembre 2015, l’avvocato della showgirl annuncia la separazione della coppia.

Stefano De Martino

Belen e Andrea Iannone: la storia

Dopo alcuni mesi di presunti flirt arriva la conferma ufficiale dell’amore che è nato tra Belen e Andrea Iannone. Il campione di Moto Gp e la showgirl si sono conosciuti nell’estate 2016 e si sono innamorati. “Con me non è partito in pole position, è partito dalla tribuna perché per me era un momento così, rifiutavo tutti. Poco alla volta è riuscito a conquistarmi... È come nei film, nessuno ha fatto per me tutte le cose che ha fatto lui, ogni tanto mi dico: ‘Ma è vero? Non sbaglia mai’. È sempre sul pezzo”, aveva raccontato. I due si lasciano nel 2019, e la showgirl si riavvicina a Stefano De Martino.

Stefano e Belen: il ritorno insieme… per un anno

Dopo la storia con Iannone, Belen torna insieme a Stefano andando addirittura a vivere insieme, insieme anche Santiago, il figlio della coppia. Il ritorno di fiamma dura un anno, dal 2019 al 2020, per poi di nuovo terminare.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la storia si chiude a fine 2021

Nel luglio del 2020, dopo un breve flirt con Gianmaria Antinolfi, Belen viene paparazzata in compagnia di Antonino Spinalbese, hair stylist di professione. La relazione tra di loro viene ufficializzata nel febbraio 2021, insieme anche alla seconda gravidanza di Belen. Lei partorisce poi la notte tra l’11 e il 12 luglio. È una bambina, a cui viene dato il nome di Luna Marì. Sembra che tutto possa andare a gonfie vele tra i due, poi dopo l’autunno iniziano a circolare le prime voci di crisi. Sui social i due non confermano ma certo si mostrano sempre più distanti, non partecipano agli stessi eventi e non passano nemmeno le feste di Natale insieme. A gennaio 2022, al ritorno da un viaggio con un’amica, c’è addirittura De Martino ad attendere l’argentina: se serviva un’ulteriore prova è arrivata.

I due sembrano vivere bene per un periodo, ma nell’ottobre del 2021 si vocifera una crisi tra di loro, tanto che si sarebbe lasciati secondo i bene informati. In seguito, però, questa crisi sembra rientrare in quanto la coppia si mostra insieme in più di un’occasione.

