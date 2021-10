Rossano Rubicondi è stato un volto noto dello spettacolo e delle cronache rosa, anche all’estero, anche per via delle intense pagine sentimentali che hanno costellato la sua vita privata. Tra i suoi grandi amori…

La morte di Rossano Rubicondi, avvenuta il 29 ottobre 2021 all’età di 49 anni, ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Della sua storia e della sua carriera si ricordano le declinazioni come modello e attore, volto noto anche nella galassia dei reality, e le storie d’amore – vere o presunte – che negli anni si sono susseguite tra le colonne del gossip sotto il suo nome e la sua immagine sorridente. Torniamo indietro nel tempo a ripercorrere i binari della sua vita privata.

Chi sono le ex di Rossano Rubicondi: l’amore e le nozze con Ivana Trump

Nel cuore di Rossano Rubicondi, un posto speciale era riservato a Ivana Trump, già ex consorte di Donald Trump. La scintilla del loro amore è scoccata nel 2002 e le nozze sono arrivate il 12 aprile 2008, dopo 6 anni di fidanzamento. Rossano Rubicondi è diventato così il quarto marito di Ivana Trump, nello stesso anno in cui sarebbe stato scelto come concorrente per la sesta edizione del reality L’Isola dei Famosi…

Il matrimonio è durato pochi mesi, naufragato nel 2009. Il loro forte legame, tuttavia, non si sarebbe mai spezzato (al punto che, fino al 2021, i due sarebbero stati paparazzati insieme in più occasioni). Tra la fine delle nozze e la morte di Rossano Rubicondi si insinua la parentesi del ritorno di fiamma con l’ex moglie Ivana Trump poi però archiviato. “Lei è il mio punto di riferimento – aveva detto Rubicondi in tv parlando della loro unione –, nonostante i periodi di crisi siamo sempre rimasti molto vicini”.

La cerimonia nuziale sarebbe costata circa 3 milioni di dollari, presenti 400 invitati, celebrata nella sfarzosa tenuta di Mar-a-Lago di proprietà di Donald Trump. La figlia del tycoon e di Ivana, Ivanka Trump, è stata sua damigella d’onore.

Ivana Trump e Rossano Rubicondi sono sempre rimasti legati da un affetto indissolubile. Quando si sono sposati, lei aveva 59 anni e lui 36. In pochi avrebbero scommesso sulla genuinità del loro sentimento, ma chi li ha visti insieme da vicino sostiene che fossero davvero molto uniti. A darne prova alcuni scatti pubblicati da Daily Mail e altre testate estere che li hanno visti passeggiare insieme, stretti nella loro solida amicizia, fino a poco tempo prima della scomparsa del modello e attore.

I presunti flirt con Belen Rodriguez e con Barbara d’Urso

Nel corso della sua carriera in tv, Rossano Rubicondi è stato spesso protagonista del gossip per alcuni presunti flirt con donne famose. All’epoca della sua partecipazione come naufrago a L’Isola dei Famosi (nel 2008, stesso anno delle nozze con Ivana Trump), era scoppiato un vero e proprio caso intorno a un presunto bacio con un’altra concorrente, un’ancora giovanissima Belen Rodriguez (allora fidanzata con Marco Borriello).

Anche Barbara D’Urso sarebbe finita al centro di cronache rosa che l’avrebbero voluta impegnata in una love story con lui. Correva l’anno 2017, e ad alimentare il vortice di fantasie dei fan era stata una foto che la immortala insieme a Rossano Rubicondi con tanto di dolce bacio sulla guancia postato su Instagram. Uno scatto da buoni amici che, però, aveva fatto da cornice a un rumor poi ampiamente smentito dai fatti.

L’amore con Milu Vimo

Dopo la separazione da Ivana Trump, Rossano Rubicondi ha annunciato di essere prossimo alle nozze con Milu Vimo, nel 2011. Lei, una bellissima donna di origine cubana residente a Miami, avrebbe rapito il suo cuore dopo il grande amore con l’ex moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Milu Vimo sarebbe diventata sua moglie nel 2011, all’epoca in cui, secondo quanto emerso sulla stampa rosa, lavorava come agente immobiliare ed era già madre di 3 figli…