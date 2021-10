Prima tra tutti la presentatrice Simona Ventura: “Grazie per tutte le risate fatte insieme, fai buon viaggio”.

Sembra ancora assurdo pensare che Rossano Rubicondi, che aveva solo 49 anni, non sia più tra noi. Il modello e attore romano era affetto da un cancro alla pelle, da cui non ha avuto scampo. La notizia ci è arrivata proprio dal messaggio di cordoglio della presentatrice Simona Ventura, con cui aveva lavorato quando partecipò come concorrente all’Isola dei famosi 6 nel 2008.

Ecco le parole dell’estremo saluto di Simona Ventura: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP“. Poche ore fa è pervenuto anche il commento dell’amico Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Scrive proprio sul sito: “L’avevo conosciuto tanti anni fa, credo quasi trenta. Io ero alle prime armi e Alberto Tarallo, mio amico, lo fece lavorare sia come modello e poi come attore partecipando a qualche film. Poi era andato a Londra, per dimenticare un amore con Linda Batista. Siamo stati amici per anni, era un uomo buono. Ciao Rossano, ti vogliamo bene. Tuo, Roberto“.

Ecco il post di Simona Ventura su Twitter