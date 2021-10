Il ragazzo sembra non trovare pace nei suoi sentimenti: adesso ripensa alla sua ex Federica e allontana nuovamente la principessa Lulù.

Pare che questa storia non riesca a trovare una sua dimensione: parliamo della situazione Manuel Bortuzzo–Lulù Selassiè. I due concorrenti, qualche settimana fa, si erano molto avvicinati e tra loro sono intercorse diverse effusioni, tuttavia, dopo poco tempo, il ragazzo ha mostrato titubanza e ha fatto dei passi indietro con la principessa, che non ha preso troppo bene questa decisione.

Risale a pochi giorni fa un riavvicinamento tra i due ragazzi, tuttavia, la cosa non ha convinto molto il pubblico, in quanto, in un primo momento, l’ex atleta aveva dimostrato un interesse anche nei confronti della bella Soleil Sorge, oltre che ribadire di continuo di non volere in alcun modo una storia d’amore con la principessa.

A dare il colpo di grazia è stato però un particolare ripensamento da parte del Bortuzzo: il giovane, infatti, ha dei dubbi in merito all’ effettiva chiusura della storia con la sua ex fidanzata Federica e, per questo, ha nuovamente preso le distanze dala povera Lulù. E’ Novella 2000 a riportare esattamente l’accaduto: “Manuel Bortuzzo ha iniziato a ripensare alla sua ex fidanzata, facendo intendere come per lui non sia un capitolo del tutto chiuso. Ma non solo. Come se non bastasse infatti il gieffino si è allontanato per l’ennesima volta da Lulù Selassié, che a quel punto ha voluto un confronto. Durante il faccia a faccia però Manuel ha ribadito di non volere una relazione ma la Principessa ha fatto notare come sia stato proprio lui a volere un riavvicinamento. Bortuzzo così ha affermato: “Senza certezze io non posso fare niente. Ci sono delle cose che devi sapere di me”.

