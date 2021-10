La comica torinese ha festeggiato il suo 57esimo compleanno tra attenzioni e regali: tra questi, non poteva mancare quello di Fabio Fazio.

Oggi è una giornata speciale per la mitica Lucianina Litizzetto: la comica, infatti, ha spento ben 57 candeline e, per l’occasione, non ha mancato di condividere sui social tutti gli auguri e i regali da parte dei suoi più cari amici e affetti.

Tra un pensiero e un regalo qua e là, ha catturato l’attenzione una divertente IG Stories, in cui Lucianina ha mostrato un grande mazzo di girasoli, speditele da un suo grande collega e amico: parliamo del grande Fabio Fazio! Visti, infatti, i tanti anni trascorsi fianco a fianco nella conduzione di “Che tempo che fa“, il conduttore e la comica hanno instaurato un fortissimo rapporto di amicizia.

Ciò che però ha scatenato l’ilarità del web è stato un bigliettino, arrivato a Luciana a corredo dei fiori. E’ stata proprio la donna ha svelarne il contenuto con una divertentissima didascalia, di cui vi riportiamo il contenuto: “Grazie a Fabio che nel biglietto mi ha scritto: auguri per i tuoi 77 anni. Solito scemo” ha dichiarato affettuosamente.

Un rapporto davvero speciale, fatto di tanto affetto e stima reciproca. Vi amiamo!