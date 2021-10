Dopo la scelta di Matteo Fioravanti, è l’ex di Sophie Codegoni a sedere sul trono del dating show più amato dagli italiani.

Proprio oggi è andata in onda la scelta dell’ormai ex tronista Matteo Fioravanti, ricaduto sulla bella Noemi Baratto. E dopo la cacciata di Joele Milan, pareva che i troni maschili fossero già volti al termine per questa prima stagione del programma di Maria De Filippi. Durante la registrazione di oggi, però sono giunte delle notizie sorprendenti.

Secondo una soffiata di Amedeo Venza, nel corso della puntata registrata oggi, sarebbe stato presentato un nuovo tronista e, udite udite, il ragazzo è già un volto noto della trasmissione, in quanto è stata una scelta di una discussa ex tronista: ebbene sì, parliamo proprio di Matteo Ranieri!

Non era trapelato nulla in alcun modo, soprattutto dal ragazzo, che si è sempre mostrato estremamente riservato sulle sue questioni, soprattutto dopo le ultime vicende che l’hanno coinvolto: la ex di Matteo, infatti, è l’influencer Sophie Codegoni, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. L’influencer non ha mancato di rivelare qualche inedito particolare sull’epilogo della loro storia d’amore, nata proprio nello studio del dating show e che pare non si sia conclusa nel migliore dei modi.

Tuttavia, il ragazzo non ha mai cercato un confronto televisivo con la sua ex ma si è limitato controbattere con qualche piccola frecciatina e pare che ora sia del tutto pronto a mettere nuovamente piede in quello studio e a vivere questa magica esperienza con i suoi vecchi compagni di viaggio!

E noi gli facciamo un enorme in bocca al lupo! Vi piace il nuovo tronista?