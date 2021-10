La moglie di Alex Belli non ha mai avuto paura del feeling nato tra suo marito e Soleil Sorge, ma qualcosa oggi potrebbe essere cambiato.

Non è la prima volta che abbiamo avuto modo di constatare una vicinanza inequivocabile tra Alex Belli e Soleil Sorge: i due si sono anche scambiati uno scherzoso bacio a stampo per via di un gioco organizzato dalla Casa, tuttavia, già prima da quel momento, i loro inquilini hanno palesato dei dubbi in merito al rapporto trai due ragazzi.

Al contrario, la moglie del gieffino dagli occhi di ghiaccio, la fascinosa Delia Duran non ha mai avuto dubbi circa l’amore e la fedeltà che la lega al suo amato marito. Tuttavia, nelle ultime ore, pare che sia accaduto qualcosa che potrebbe creare delle nuove dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Delia, infatti, dopo un po’ di silenzio, ha pubblicato una storia IG in cui ha pronunciato tali parole: “A ogni male ci sono due rimedi: il tempo e il silenzio“. Una frase molto criptica… sarà riferito a ciò che sta accadendo tra Alex e Soleil all’interno della casa? Tutto è possibile, intanto, attendiamo eventuali risvolti in merito.

E voi cosa pensate? Secondo voi Delia varcherà a breve la porta rossa per chiarire col marito?