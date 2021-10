Dopo la crisi confermata dalle parole di Belen, o almeno così sembrava, la showgirl e Antonino si mostrano a una cena insieme con degli amici tutt’altro che in rotta.

Dopo la confermata crisi tra Belen Antonino, qualcosa sembra essere cambiato nelle ultime ore. I due hanno postato delle storie social in cui si mostrano a cena felici e in vena di fare festa. Un sexy balletto della showgirl attira tutta la sala, ed è proprio Antonino a filmarla che nega che ci sia crisi tra loro. Come stanno quindi le cose tra loro?

Belen e Antonino a cena insieme con amici: la crisi sembra superata

Balli sfrenati e una cena piena di amici, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrano aver ritrovato l’armonia dopo un momento di crisi mai ufficialmente confermata dai due. La showgirl argentina aveva postato qualche ora fa, degli inequivocabili messaggi che hanno fatto pensare ad una rottura tra i due. Ma non sembra essere così dopo le ultime immagini in cui i due si mostrano insieme e sembrano tutt’altro che in rotta. Claudia Galanti, Emiliano Bonazzoli, Patrizia Griffini, Giorgia Matteucci sono solo alcuni degli amici che hanno cenato con la coppia. Tra le altre cose, Belen improvvisa un ballo molto sexy sul palco che non fa pensare certo a un malessere dell’influencer. A conferma della riappacificazione c’è anche una foto postata da Giorgia che ritrae la coppia insieme e complice. Quale sarà la verità? Per ora sembrano essere insieme.