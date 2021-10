Il noto cuoco Alessio Madeddu è stato ucciso a colpi di arma da taglio e lasciato senza vita davanti al suo locale, la polizia indaga su un possibile movente o collegamento con le sue vicende giudiziarie.

Lo chef di 51 anni Alessio Madeddu è stato trovato morto davanti al suo ristorante. Qualcuno lo ha brutalmente assassinato e la procura sta già indagando sul caso. Era noto aver partecipato al programma su Sky 4 Ristoranti con la collaborazione di Alessandro Borghese.

Alessio Madeddu accoltellato e lasciato davanti al suo locale

Alessio Madeddu era un cuoco di 51 originario di di Teulada, noto per le sue specialità fatte in casa a base di pesce. Oggi è stato trovato morto, colpito da un accetta ripetutamente brutalmente per poi essere lasciato davanti la porta del suo locale, situato a Porto Budello. La procura sta indagando sui fatti ma ciò che è certo è che in passato lo chef ha avuto qualche “grana” legale. Attualmente non è possibile risalire al movente ed è ancora presto per ipotizzare che possa esserci un collegamento con le sue vicende giudiziarie. Sul posto sono già intervenuti i carabinieri di Cagliari che stanno ricostruendo l’accaduto. Maggior dettagli verranno alla luce nelle prossime ore.