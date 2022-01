Muore a 73 il primo afroamericano ad imporsi nel settore della moda a livelli internazionali, braccio destro di Anna Wintour e direttore di Vogue.

Si è spento a New York dopo che ha passato la sua vita promuovendo giovani stilisti afro-americani in tutto il mondo. Ha lasciato il segno come direttore di Vogue America per la sua grande passione e il suo impegno sociale.

Morto Andre’ Leon Talley: il mondo della moda piange un’icona

Come riporta il portale Il Giorno: “Talley aveva scritto di moda su testate come “Women’s Wear Daily”, “W” e il “New York Times” ma si era imposto a livello internazionale alla direzione di Vogue, con una rubrica seguitissima dai lettori. Era nato a Washington nel 1948. Assiduo frequentatore delle settimane della moda di New York, Parigi, Londra e Milano, uso’ la propria influenza nel settore per promuovere l’inclusivita’ nella moda e per lanciare giovani stilisti afro-americani. Nella sua autobiografia “A.L.T.: A Memoir” scrisse che “lo stile trascende razza, classe e tempo”. Per anni ha lavorato a stretto contatto con Anna Wintour, dal 1988 direttrice del mensile Vogue America (nel 2018 la rivista l’ha nominata direttrice “a vita”) a cui è ispirato il film “Il diavolo veste Prada” del 2003.”

