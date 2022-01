L’attore avrebbe aggredito fisicamente un’automobilista che ha quasi investito la sua compagna Rocío Muñoz Morale, ora Bova è sotto processo.

Raoul Bova è finito sotto processo per un fatto risalente al 2019 quando l’attore avrebbe aggredito con un pugno un’automobilista. L’uomo stava rischiando di investire la sua compagna Rocío Muñoz Morale e il sex symbol avrebbe perso la pazienza. Ora è sotto processo per violenza privata, minacce e lesioni.

Come si sono svolti i fatti secondo l’accusa

Secondo quanto riporta l’accusa, in una serata di sabato 17 aprile, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morale erano appena usciti dalla prima del film I Vitelloni. Erano esattamente nel quartiere San Giovanni, quando un’automobilista intento a parcheggiare avrebbe rischiato di investire Rocío.

A questo punto, come riporta l’uomo al Corriere della Sera, l’attore si sarebbe imbestialito perdendo la testa e minacciandolo. Cartolano dopo aver ricevuto minacce del tipo “ti sistemo” e “ti ammazzo” gli ha detto di essere un avvocato. Proprio a quel punto, l’accusa dichiara che l’attore lo avrebbe trascinato giù dalla macchina per dargli un pugno. Ora Bova è sotto processo proprio per i fatti di quella sera. Rocío Muñoz Morales si è costituita parte civile nella causa in cui anche Vincenzo Cartolano dovrà farsi difendere per ciò che concerne i fatti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG