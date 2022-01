L’ex gieffino viene a sapere in diretta che sua moglie ha deciso di rompere con lui mentre è nella Casa del GF Vip, la sua reazione è inaspettata.

In occasione di un’intervista con Casa Chi, un giornalista annuncia in diretta ad Alex Belli che Delia Duran ha deciso di lasciarlo. La reazione dell’attore è un mix di rabbia e frustrazione ma non convince del tutto i giornalisti.

Le dichiarazioni di Alex Belli

Come riporta Blogtivvu, dopo aver scoperto che Delia Duran lo ha lasciato, Alex Belli dichiara: “Lei si basa su un cazz* di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che ti dico: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”. Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni è parziale. La invito ad entrare dentro di lei e capire se realmente quello che vuole fare è questo. Non può basarsi sull’aereo dei fan.“

L’attore continua: “La risoluzione di questa storia non è lasciarsi e mandare a quel paese tutto quel bello che abbiamo costruito in questi anni. Non è questo. Non avete capito niente del rapporto che ho con Soleil, non c’entra niente la ‘troppia’. Se non mi viene di andare dentro la Casa a riprendermela? Ma certo, ci andrei adesso, spaccherei la porta per rientrare e spero che mi sia data la possibilità. Ripeto, deve andare piano e deve parlare con Soleil e non con le altre che le mettono in testa delle cose. Quella roba lì non le fa bene e lo sapevo.“

Dopo l’intervista l’ex gieffino scrive un messaggio d’amore per sua moglie: “Ebbene si iniziò tutto da qui! Era il 22 Settembre 2018, piazza Duomo Milano, la nostra prima sera, il nostro primo bacio, la nostra prima connessione Alchemica. Da quel momento non ci siamo più lasciati, la nostra Vita insieme è stata una parabola ascendente. A oggi vi dico che non ho mai, mai avuto dubbi sul nostro Amore, ma amarsi vuol dire anche lasciare liberi, e forse è questo che ci teneva uniti in modo Indissolubile… pertanto Amore mio ascolta il tuo cuore e si libera di pensare e fare le tue scelte e io ti seguirò nel Bene e nel Male!“. Ecco il post:

Riproduzione riservata © 2022 - DG