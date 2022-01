La modella, moglie di Daniele Sandri mostra una foto su Instagram del pancione dopo aver partorito due gemelli per lanciare un messaggio di body positive.

Gracia De Torres ha voluto mostrare come la gravidanza altera e cambia il corpo di una donna per lanciare un messaggio. Dopo aver avuto due gemelli il pancione ha evidenti cicatrici ma questo è la realtà della donna e la modella vuole mostrarlo al mondo a costo di “perdere dei lavori”.

Il messaggio di Gracia De Torres

“La vita ha diverse sfumature, diversi colori e diversi punti di vista. La mia pancia é diventata una mappa del tesoro , o un’albero della vita , forse per altri un terrore. Con questa foto probabilmente perderò tanti lavori futuri , chi prenderebbe ancora per una campagna di costumi una donna con questa pancia ??? Solo qualcuno che ha la sensibilità di capire e il coraggio di mostrare le donne reali. Non voglio dire che prima non lo fosse , ma penso alla società manchi quello : manca quella finestra al mondo reale, più campagne pubblicitarie dove si mostra la verità della vita è non solo dei canoni di bellezza perfetta. Perché la vita sarebbe migliore , probabilmente ci sarebbero meno adolescenti in depressione per non entrare in quelli canoni di bellezza, ci sarebbe meno bullismo e ci sarebbe molta più felicità.”

Così esordisce Gracia De Torres per portare un messaggio di body positive a tutte le donne. Poi aggiunge: “Con questo non voglio dire che dobbiamo smettere di curarci o accettare che non possiamo migliorare , anzi DOBBIAMO farlo, svegliarci ogni mattina e migliorare quelle cose “fisiche o mentali “ che non ci piacciono. Dico che la vera bellezza è tutt’altro, CREDETEMI“. Ecco il post:

