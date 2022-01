Alessia Macari ha annunciato via social la nascita della sua prima figlia, nata dall’amore per il calciatore Oliver Kragl.

A due anni dalle loro sontuose nozze Alessia Macari e Oliver Kragl hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia: la coppia ha dato l’annuncio via social, senza nascondere la propria emozione per l’arrivo della bambina. Il nome scelto? Nevaeh, come rivelato dalla stessa neomamma. Il parto è avvenuto il 14 gennaio ma è stato reso noto solo qualche giorno dopo.

Alessia Macari mamma

Con enorme gioia Alessia Macari ha annunciato via social la nascita della sua prima figlia e lei e il marito Oliver Kragl sarebbero al settimo cielo dalla felicità.

Ciao a tutti! Io mi chiamo Nevaeh Kragl. Il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN…che tradotto dall’inglese e’ “paradiso” ). Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg .Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta ).Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme.

Ecco il post:

Lei e Oliver Kragl sono sposati dal 2019 e hanno deciso di avere un figlio insieme all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. “È stato un figlio che abbiamo fortemente voluto. L’anno di pandemia e il lockdown ci hanno unito ancora di più. Perché aspettare? Ci abbiamo provato ed è successo al primo tentativo”, ha confessato Alessia Macari a Chi.

Il nome della figlia

Alessia Macari ha tenuto top secret il nome della figlia durante i nove mesi di gravidanza e al settimanale Chi aveva affermato che Belen Rodriguez le avesse “rubato” alcuni dei suoi nomi preferiti. “Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”, aveva affermato la modella in riferimento ai due figli della showgirl argentina (Luna Marì e Santiago). La scelta è caduta su Nevaeh.

