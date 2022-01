Il noto attore e regista 68enne, si è recato in Venezia, dove aveva prenotato una suite da sogno all’hotel Danieli ma è stato respinto a causa del green pass scaduto.

John Malkovich ha dovuto cambiare repentinamente i suoi piani. L’attore e regista era approdato a Venezia e doveva alloggiare all’hotel di lusso Danieli. Il personale non lo ha accettato perchè il suo green pass risulta scaduto. Ora, il regista ha trovato rifugio in una casa veneziana.

John Malkovich respinto per un green pass scaduto

Come viene riportato da Huffingtonpost: “L’attore e regista si trovava una settimana fa nella città lagunare per due giorni di riprese di Ripley, la nuova serie tv americana ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith. Dopo lo ‘stop’ imposto dal Danieli, Malkovich è stato ospitato in una vicina residenza veneziana. Da quando la troupe è sbarcata in laguna viene assistita e seguita dal punto di vista sanitario da una struttura mobile privata nei pressi della Pietà, a due passi da Piazza San Marco, che provvede a effettuare i tamponi molecolari ogni due giorni ai protagonisti della serie e agli addetti alle riprese.”

Nonostante la brutta vicenda, ora John Malkovich è impegnato sul set, avrà poco tempo per rimuginare sull’accaduto. D’altronde il personale dell’hotel ha semplicemente applicato e rispettato la legge.

