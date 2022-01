L’attore parla con Nathalie di come si è allontanato da Alex Belli dopo tutto il “teatrino” fatto ai danni della compagna Delia Duran.

Davide Silvestri parla di cosa pensa del comportamento che Alex Belli ha riservato alla moglie Delia Duran. Per il gieffino è inaccettabile il “teatrino” creato dall’attore che sostiene di essersi allontano da lui proprio per questo.

Le dichiarazioni di Davide Silvestri su Alex Belli

Come riporta Blogtivvu, parlando con Nathalie, Davide Silvestri rivela cosa pensa di Alex Belli: “Di Alex molto, ma di Alex il primo mese. Dal secondo mi sono allontanato perché se io facessi una roba del genere con la mia donna l’avrei persa già da tempo! A questo punto io ho preso le distanze perché non posso darti ragione, anche se sei un mio amico non posso darti ragione. Se la mia ragazza mi vede mi dice ‘ma sei scemo?!’. L’ho fatto anche per lei perché mi avrebbe detto ‘ma cosa stai difendendo!’, che uomo sei?“

La gieffina, come ci si può aspettare date le ultime forti dichiarazioni su Belli, ha dato ragione all’attore. Nathalie ha infatti definito Alex come un “narcisista patologico” facendo riferimento a un vero e proprio disturbo mentale per il man game.

Riproduzione riservata © 2022 - DG