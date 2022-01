In una lunga intervista, Sonia Bruganelli parla del suo ruolo da opinionista, di chi la sostituirà il prossimo anno e poi lancia una frecciata amara alla Volpe.

In intervista rilasciata a Chi, Sonia Bruganelli conferma che il prossimo anno non sarà l’opinionista del Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis, parla poi di chi potrebbe essere la sua erede ma non manca di parlare di Adriana Volpe, lanciandole una frecciata al veleno.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli

Come riporta Blogtivvu, Sonia Bruganelli parla a Chi del ruolo da opinionista: “Posso annunciare a Chi che il prossimo anno non ci sarò. Che poi, magari manco me vogliono… Mi piacerebbe che le persone non mi considerassero fredda. Io sono di cuore, amo far famiglia, provo a non lasciare nessuno indietro. Cerco sempre opportunità per i più giovani, cerco sempre di motivare i ragazzi che lavorano per Sdl. Mi sento Jessica Rabbit: mi disegnano così, ma ho un cuore di panna. Quella del personaggio cattivo è una fiaba che mi hanno appiccicato addosso, o forse l’ho creata io.“

Per quanto riguarda la sua erede, l’opinionista svela: “Direi Soleil Sorge. Ma povera… lei poi ci crederebbe…“La Bruganelli torna poi su Andriana Volpe e la stuzzica dichiarando: “

Io resto una impunita. Non mi pento di nulla. Adriana se l’è presa, ma diciamoci la verità: i rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani. E poi, già che ci siamo: vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto…. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena.“

