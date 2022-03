Il ballerino si confida sui social dichiarando che è un periodo di depressione per lui molto difficile e che va a impattare anche nella sua relazione con la maestra di Amici.

Una delle coppie più chiacchierate di Amici, ma anche più amate sono Andrea Muller e la coach Veronica Peparini. I due si sono conosciuti proprio all’interno degli studi e innamorati perdutamente. Ora però, il ballerino sta vivendo un momento di notevole difficoltà personale che incide anche sulla loro relazione.

Lo sfogo social di Andreas sulla crisi con Veronica

Eccoli in una foto insieme.

Come riporta Today, Andreas Muller parla sui social del suo periodo di depressione: “Penso di avere problemi in tutto ultimamente. Tra questi si aggiunge anche un infortunio che dovevo risolvere con un’operazione da dicembre 2021, ma non ho intenzione di farlo ancora perché per me sarebbe come morire stare fermo in questo momento. Il mio augurio è quello di arrivare se riesco a settembre e sistemare il menisco. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita, in questo momento non posso dire di essere felice. E non bisogna preoccuparsi di ammetterlo, siamo umani, la vita di ognuno di noi, indipendentemente da chi si è o cosa si è fa, è fatta di curve. Diciamo che in questo momento mi trovo nella parte più bassa ma so per certo che c’è una ripresa che mi aspetta, ma ho ancora bisogno di stare giù“.

Sul rapporto con Veronica Peparini, dichiara: “In questo momento non c’è stata molta luce per me – ha scritto ancora Andreas – ma posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedete nei 5 minuti in televisione. E sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al mio fianco, la bontà, la sua maturità e la sua presenza“.

