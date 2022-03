Secondo alcune fonti non-ufficiali, sembra che Will Smith si sia rifiutato di lasciare la cerimonia nonostante gli sia stato chiesto, non è ancora in discussione l’oscar ricevuto.

Si torna ancora una volta a parlare dello schiaffo durante gli Oscar 2022. In molti hanno polemizzato sul mancato intervento degli Academy al gesto di Will Smith ma un’ultima indiscrezione sembra chiarire che il produttore dell’evento avesse chiesto all’attore di andare via ma lui si sarebbe rifiutato.

L’indiscrezione su Will Smith

Dopo aver ascoltato una battuta sulla moglie, Will Smith è salito sul palco e ha dato uno schiaffo a Chris Rock. Il fatto ormai è davvero sviscerato, considerando che se ne parla continuamente da giorni ma un particolare emerge solo ora. Sembra che l’Academy non sia rimasta inerme a fissare la scena ma abbia chiesto all’attore di andare via dalla cerimonia. Il premio Oscar si sarebbe però rifiutato, questa è l’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore. A chiedere a Smith di allontanarsi sarebbe stato il produttore dell’evento, Will Packer che per ora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Insomma, non si parla di ufficialità solo di voci. In ogni caso, l’attore ha chiesto pubblicamente scusa a Chris Rock sui social: “Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho esagerato e mi sono sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Accademia, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti coloro che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard. Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti stupendo per tutti noi. Sono un lavoro in corso“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG