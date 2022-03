Fedez e la sua Chiara sono di nuovo insieme a coccolarsi e farsi forza in ospedale, il loro rapporto si è rafforzato tantissimo nelle avversità che hanno visto coinvolto il rapper.

Dopo aver accudito Vitto e Leone, Chiara Ferragni ha raggiunto il suo amato Fedez ancora ricoverato in ospedale. I due hanno condiviso romantici scatti in ospedale che hanno ancora una volta intenerito il web che segue le vicende della coppia. Oggi, il rapper dovrebbe essere dimesso dall’ospedale per tornare a casa e riabbracciare anche i suoi due bambini.

Le bellissime foto di Chiara e Fedez

“Per sempre sarà”, queste le parole di Chiara Ferragni abbracciata al suo Fedez in uno scatto su Instagram. Il loro amore sembra più forte che mai ora che la vita li ha messi dinanzi a una dura prova da superare, insieme.

Il rapper ha scoperto di avere un grave tumore al pancreas ma di averlo preso in tempo. Così lo annuncia su Instagram: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po‘”. Ora Fedez è stato operato e sembra anche pronto ad essere dimesso con altissime probabilità di sopravvivenza, come il suo chirurgo ha dichiarato.

