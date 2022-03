Il tik toker ha raccontato sui social di essere stato incastrato da una paparazzata organizzata da Alex Belli e Delia Duran, l’attore risponde alle accuse.

Alex Belli e Delia Duran tornano a far discutere, questa volta per una precisa accusa da parte di Antonio Medugno. A quanto pare, il tik toker ha accusato la coppia di aver organizzato una paparazzata a sua insaputa per incastrarlo. Oltre alle dichiarazioni dell’ex gieffino, arriva anche la dura replica dell’attore che non ha mai nutrito molta simpatia per Medugno a causa della sua vicinanza alla moglie.

Antonio Medugno e la paparazzata di Alex e Delia

Come riporta Novella 2000, Deianira Marzano dichiara su Instagram: “Antonio Medugno è cascato in un tranello. Il mio manager mi ha chiamato e mi ha detto che Antonio Medugno lo ha chiamato ed era perplesso perché Alex Belli gli aveva dato un appuntamento e in realtà si era presentata Delia che affettuosa lo abbraccia. Così siamo risaliti a tutto: avevano mandato dei paparazzi all’insaputa di Antonio e scattato delle foto perché volevano fare un finto gossip“.

Dopo aver visto le parole di Deianira, Antonio Medugno decide di raccontare tutto su Tik Tok: “Allora ragazzi ho appena visto la storia di Deianira e vi spiego come sono andate le cose. Ieri mi chiama Alex per una cosa lavorativa, dice di volermi vedere al centro di Milano e mi da appuntamento fuori da un parrucchiere. Vado lì e c’è solo Delia, Alex non c’è più. Chiacchieriamo del più e del meno, siamo fuori dal parrucchiere e nulla, alla fine si era organizzata una paparazzata tra e me e Delia. Alla fine non c’è stato niente neanche questa volta e nulla, loser game Belli. Non è andata bene, però il mio manager Alessandro mi aveva avvertito di tutto questo. Male“.

Tagliente la replica di Alex Belli: “Caro il mio TIK!! Ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei paparazzi!! Ma controlla bene la didascalia, perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora io!!“.

