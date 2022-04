Flavia Vento è diventata ormai famosa per dire sì alla partecipazione ai reality salvo poi abbandonarli prima del dovuto.

L’abbiamo vista impegnata in diversi reality tv ma quasi sempre l’esito è stato lo stesso: l’abbandono prima della fine. Parliamo di Flavia Vento che si è confermata anche nell’ultima apparizione a La Pupa e il Secchione, lasciando il programma, o per lo meno il gioco, in anticipo. Intervenendo alla trasmissione Pupa Party condotta da Andrea Dianetti e Dayane Mello, la showgirl ha voluto finalmente spiegare i veri motivi per cui ha sempre lasciato prima del dovuto.

Flavia Vento: i motivi degli addii ai reality

Flavia Vento

Flavia Vento ha voluto spiegare la sua versione dei fatti: “Allora, facendo due conti me ne sono andata via da ben 5 reality. Con Barbara (D’Urso ndr) ho chiarito. Io sono molto sensibile come persona e seguo il mio istinto che delle volte sbaglia. Al GF Vip avevo un cane che stava male e sono andata via per quello. Il mio cane stava per morire: il motivo reale è questo. Questa volta a La Pupa e il Secchione me ne sono andata per altre cose personali. Però lasciare il lavoro a metà non va bene e non mi piace. Sembro destinata a farlo ed è una mia sconfitta, so di sbagliare. Non riesco a gestire l’istinto che mi dice che devo andare via. Un po’ mi sono pentita di essere andata via da La Pupa e il Secchione, però faccio quello che mi dice l’istinto”.

Ma la Vento è nota per aver abbandonato anche altre trasmissioni: “A ‘La Fattoria’ invece sono scappata perché non gestivo gli altri concorrenti. In quel caso era una lotta per stare davanti alla telecamere. In più questi inventavano cose per screditarmi. In quell’occasione ho rivissuto cose come quando andavo a scuola e avevo i ragazzini che mi bullizzavano. Loro inventavano bugie e io invece non ho la smania di vincere. A L’Isola dei Famosi invece avevo uno che voleva fare il capo, l’altro che voleva prevaricare con prepotenza. Non stavo bene in quel contesto”.

