Amedeo Goria è stato paparazzato in compagnia di un’altra donna: il giornalista ha dimenticato Vera Miales?

Su Novella 2000 sono state pubblicate diverse foto in cui vediamo Amedeo Goria in compagnia di una donna: non si tratta certamente di Vera Miales, ma di una giovane trevigiana, di 24 anni, che si chiama Deola Godini.

Amedeo Goria in compagnia di una nuova fiamma

L’uomo è stato fotografato con Deola Godini, una giovane 24enne di Treviso, con la quale il giornalista era a cena. Le foto – pubblicate su Novella 2000 – fanno pensare che la storia con Vera Miales sia definitivamente conclusa, anche se non c’è stata conferma ufficiale.

Pare che Vera gli avesse chiesto una pausa di riflessione: e, proprio in questo frangente, Goria ha incontrato la bellissima ragazza mora, originaria di Treviso, con la quale è stato fotografato a El Carnicero, ristorante di Corso Garibaldi a Milano.

Amedeo Goria

Chi è Deola Godini

Deola Godini è una conduttrice e modella che ha avuto anche modo di lavorare insieme a Maria Teresa Ruta, ex moglie del giornalista. Una foto della Godini:

Le due si ritrovarono, insieme a sfilare sul red carpet, a Sanremo: forse è stata proprio in quell’occasione che i due si sono conosciuti? Sicuramente, tra loro c’è un’amicizia speciale: si trasformerà in amore?

