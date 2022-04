Simpatico retroscena raccontato dal presentatore Carlo Conti relativo al suo passato da cantante e ad una “avventura” con Fiorello.

Ospite di Oggi è un altro giorno, programma Rai condotto da Serena Bortone, Carlo Conti, noto presentatore tv che sarà preso protagonista di The Band, ha rivelato alcuni dettagli inediti della sua vita privata e degli inizi di carriera quando faceva addirittura il “cantante”.

Carlo Conti e il retroscena da cantante

Carlo Conti

Incalzato da Serena Bortone dopo aver sentito alcuni passaggi di una canzone degli anni ’80, tra l’altro ballata in studio dagli ospiti presenti, Carlo Conti ha rivelato: “La canzone si chiamava Dottor Konty? No no, mi chiamavano Konty. Era musica dance. Ogni DJ che andava in discoteca doveva fare il suo disco. E io ne feci uno, ma con scarsi risultati”.

E poi un aneddoto relativo proprio a quella canzone: “Guarda, ti racconto un retroscena se vuoi. Anni fa, ero con Fiorello e stavamo girando degli spot per una campagna telefonica. Eravamo un po’ come Starsky e Hutch. Beh, siamo andati a girare lo spot a Barcellona. Una sera siamo andati a cena e ad un certo punto sento proprio questo disco, c’era un dj che usava proprio quella canzone”.

“A quel punto chiedo a Fiorello se era un suo scherzo. E lui: ‘No no assolutamente’. Il caso ha voluto che fosse un dj olandese che non si sa per quale ragione aveva questo disco e lo mixava in sottofondo in questo locale (ride ndr). E io che pensavo fosse uno scherzo di Fiorello. Un caso della vita davvero curioso e divertente”.

Il racconto del presentatore condiviso dal profilo Twitter di Oggi è un altro giorno:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG