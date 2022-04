Un episodio davvero singolare quello che è capitato alla cantante che, durante la diretta, ha visto due suoi fan mentre entravano in intimità pubblicamente.

Laura Pausini ha avuto una diretta alquanto lussuriosa, la cantante ha trattenuto a stento l’imbarazzo. Durante una diretta su Instagram per parlare del suo ultimo film Laura Pausini – Piacere di Conoscerti, due suoi fan hanno cominciato a fare l’amore con la telecamera accesa. La reazione dell’artista è davvero inaspettata.

“Ma è nudo?” Laura Pausini imbarazzata due fan fanno l’amore in diretta

Laura Pausini

La cantante stava svolgendo tranquillamente una sua diretta sui social, quando è successo qualcosa che non poteva mai immaginare. Una coppia di fan brasiliana ha cominciato, a telecamera accesa, a fare sesso pubblicamente. L’imbarazzo dell’artista è stato immediato, come riporta Today, dichiara: “Ma state facendo l’amore? No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciu**ndo, adoro. “Ma che ore sono in Brasile? Le cinque del pomeriggio? Bel momento per fare l’amore“.

La Pausini dopo un attimo di sconcerto ha cominciato a ironizzare sull’assurdo e grottesco siparietto, parlando con la coppia in portoghese. Sotto le risate generali la cantante inquadra l’uomo e chiede: “Ma è nudo?” Fortunatamente la risposta è stata negativa ma questa esperienza raramente sarà dimenticata dalla cantante, considerando la sua indiscutibile stranezza. La coppia ha, infatti, ammesso subito che stava entrando in intimità senza alcuna vergogna, nonostante fossero in diretta. Il video dell’incidente piccante sta diventando virale sui social:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG