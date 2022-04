Il noto conduttore romano è tornato sullo schiaffo di Will Smith al comico che ha fatto una battuta sulla moglie e rivela cosa pensa realmente dell’accaduto.

L’interesse su quello che è successo durante la notte degli Oscar, tra Will Smith e Chris Rock, non sembra essersi spento. Paolo Bonolis, in occasione di un’intervista a RTL, è tornato a parlare del gesto dell’attore per la battuta fatta sull’alopecia di Jada. Secondo il conduttore sarebbe stato fatto per una ragione specifica ovvero “gestire” il rapporto con la moglie.

Le dichiarazioni di Paolo Bonolis sullo schiaffo di Will Smith

Will Smith e Jada Pinkett Smith

Come riporta Fan Page, Paolo Bonolis dichiara in un’intervista: “Il ceffone che Will Smith ha dato agli Oscar? Credo che abbia voluto gestire il rapporto con la moglie, più che prendersela con il conduttore“. L’opinione del presentatore assume molto più significato alla luce delle recenti indiscrezioni che parlano di crisi e divorzio tra Will Smith e la moglie Jada Pinkett. I rapporti tra la coppia si sarebbero incrinati, proprio dopo il gesto dell’attore e le sue conseguenze che non sarebbe piaciute alla moglie.

Secondo quanto riferisce Heat Megazine: “Sin dallo scandalo degli Oscar, le tensioni tra loro sono state palpabili. Ci sono stati problemi per anni, ma – in questo momento – parlano a malapena. Se dovessero separarsi, Will ha una fortuna di 350 milioni di dollari, la cui metà andrebbe a Jada avrebbe secondo legge californiana“. Queste sono solo voci per il momento ma se dovessero rivelarsi vere, forse le parole di Bonolis non risulterebbero poi così sbagliate.

Riproduzione riservata © 2022 - DG