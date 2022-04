La Donatella si è risvegliata con un problema fisico che l’ha messa in allerta, chiedendo immediatamente al medico, l’ex gieffina racconta tutto sui social.

Giulia Provvedi si è svegliata con il corpo ricoperto di bolle, attimi di panico per la Donatella che si è rivolta subito al medico. L’ex gieffina ha spiegato che non è nulla di preoccupante e che sta bene per rassicurare i fan sul suo stato di salute. La Provvedi racconta cose l’è successo su Instagram.

Ecco cosa è successo a Giulia Provvedi

Corpo, viso, gambe completamente pieni di bolle per Giulia Provvedi che ha raccontato tutto sui social. La Donatella, come riporta Caffeina, dichiara: “Buongiorno ragazzi, non vi spaventate. Le ho nelle gambe, nella schiena, in testa… ma niente di preoccupante. Ieri ho cenato e pian pianino ho iniziato ad avere un forte prurito con piccole bolle. Niente di preoccupante… pare sia una reazione allergica ma non so a che cosa al momento. È diventato come se avessi fatto le punture solo da una parte.”

L’ex gieffina si mostra senza filtri sulle storie Instagram in cui si notano tutte le bolle. Medico e dermatologo hanno confermato che potrebbero essere state causate da un’allergia o potrebbe essere orticaria, in ogni caso nulla di grave. Certo, non deve essere stata una nottata facile per la Donatella con tutti questi problemi ma è riuscita comunque a ironizzare sull’accaduto con la sua consueta ilarità e allegria. Attimi di panico per la vippona che si sono fortunatamente quasi risolti in bene, considerando che non è nulla di preoccupante.

