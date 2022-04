Noto per aver interpretato Totò in “Nuovo Cinema Paradiso”, l’attore scompare all’età di 80 anni ed era molto legato alle tematiche ambientali.

Jacques Perrin è stato un regista e attore francese di grande importanza. Ha girato più di 70 film di successo, alcuni dei quali anche in Italia. E’ morto all’età di 80 anni a Parigi dove viveva, anche se non sono state rivelate le cause. Il mondo del cinema piange uno dei suoi talenti indiscussi.

Addio a Jacques Perrin: grande attore e produttore

Come riporta TG Com 24: “Perrin era nato a Parigi il 13 luglio 1941. In Italia aveva girato anche altri film, come “La ragazza con la valigia” (1961), nel ruolo del giovane Lorenzo Fainardi innamorato pazzo di Claudia Cardinale e “In nome del popolo sovrano” (1990) di Luigi Magni, film storico-risorgimentale dove recitò nelle vesti del frate Ugo Bassi. Nel 1966, Perrin si aggiudicò due premi come miglior attore al Festival di Venezia per il film italiano “Un uomo a meta‘” e per il film spagnolo “La busca“.Nel 1988 interpretò il ruolo di Salvatore da adulto in “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, premiato con l’Oscar al miglior film straniero nel 1990: celebre la sequenza finale, con i baci censurati nel corso degli anni, ma “salvati” dal vecchio proiezionista, sulle note di Morricone.“

Il regista e attore non aveva solo l’amore per il cinema ma anche per l’ambiente. Proprio lui si batteva per la tutela e i diritti della natura producendo anche dei documentari famosi quali: Le Peuple singe, Microcosmos: il popolo dell’erba, Himalaya: l’infanzia di un capo.

