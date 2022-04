Secondo un’indiscrezione l’influncer italo-americana potrebbe tornare nel reality ma con un ruolo diverso che farebbe impazzire i suoi fan.

Secondo le ricostruzioni e supposizioni di Leggo, Soleil Sorge potrebbe tornare nella prossima edizione del GF Vip. L’influencer la cui carriera sta ormai prendendo il volo, ricoprirebbe però un ruolo diverso da quello di concorrente. Per i fan sarebbe una notizia splendida considerando la grande fama che l’ex corteggiatrice si è lasciata alle spalle.

L’indiscrezione su Soleil Sorge: ecco cosa potrebbe fare al GF Vip 7

Come riporta Blogtivvu: “Gf Vip, Soleil ci sarà anche l’anno prossimo: ma con un ruolo diverso. I rumors sempre più insistenti. – scrive Leggo.it – Sulla Sorge si rincorrono diverse voci che la vedrebbero coinvolta in nuovi progetti televisivi… Uno di questi per lei rappresenterebbe un grande ritorno. Si tratta del GF Vip.“

Soleil Sorge potrebbe tornare al reality nel ruolo di opinionista. Considerando che Sonia Bruganelli non tornerà nel programma e che ha definito più volte la Stasi sua “erede”, non sarebbe improbabile. Inoltre, l’influncer sta già facendo esperienza come opinionista de La Pupa e il Secchione. La moglie di Bonolis, infatti, dichiarava: “No, non lo rifarò! Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro.“

Si tratta ancora di rumor ma se confermati sarebbero un tassello in più nel successo della Sorge.

