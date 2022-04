La secondogenita di Barack e Michelle si è fidanzata ed è sempre più innamorata, lui è il figlio di un noto attore e ha un talento per il basket.

Sasha Obama è stata paparazzata dal Daily Mail con un misterioso ragazzo, le immagini non lasciano spazio a dubbi i due sono fidanzati. Si tratta di Clifton Powell jr., figlio dell’attore Clifton Powell è lui che ha fatto battere il cuore alla secondogenita dell’ex presidente degli Stati Uniti e di sua moglie Michelle.

Sasha Obama innamorata di Clifton Powell jr

Sasha Obama's new boyfriend is REVEALED as the 24-year-old son of Hollywood actor Clifton Powell: He's a former college basketball star who stands at 6' 5" and is a writer and director



photo shows the loved-up couple embracing pic.twitter.com/iaa1liWkh0 — Lilian Chan (@bestgug) April 21, 2022

Ecco Sasha e Clifton paparazzati insieme

Come riporta Vanity Fair: “Sasha è fidanzata. Il fortunato è il ventiquattrenne Clifton Powell jr., figlio dell’attore e doppiatore Clifton Powell. I due si sarebbero conosciuti, come racconta Page Six, a Los Angeles, dove lei si è trasferita lo scorso autunno per studiare alla University of Southern California. Il Daily Mail ha paparazzato per la prima volta la coppia durante una romantica passeggiata e ora le foto dei due innamorati stanno facendo il giro del web.“

Nonostante la 21enne sia molto riservata, la stampa è riuscita a fotografare i due piccioncini insieme che formano proprio una bella coppia. Clifton è cresciuto in un ricco quartiere californiano e ha studiato nella miglior scuola della zona: Village Christian High School nella San Fernando Valley. Il ragazzo è anche molto bravo a basket e si è distinto in parecchie occasioni. Inoltre, come figlio d’arte, ha anche maturato una predisposizione al cinema e ora lavora a Los Angeles come sceneggiatore e regista. insomma, sicuramente un buon partito per la piccola Sasha che ormai sta diventando una piccola donna.

Riproduzione riservata © 2022 - DG