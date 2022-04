La storica giornalista è comparsa al TG1 per un’intervista ed era visibilmente malata, come sta davvero Laura Laurenzi? Fioccano messaggi di supporto su Twitter.

Nelle ultime ore stanno circolando supposizioni e rumor su una presunta malattia di Laura Laurenzi. La giornalista è comparsa al TG1 per un’intervista riguardo i 96 anni della regina Elisabetta ed è apparsa visibilmente malata. Qualcuno ha parlato di parkinson anche se non ci sono conferme ufficiali.

Laura Laurenzi ha il parkinson?

Voce affaticata, viso pallido e difficoltà a parlare rispetto al normale Laura Laurenzi si vede visibilmente malata. Non ci sono conferme ufficiali per il momento riguardo la sua condizione ma a molti è venuto più di un dubbio sul suo stato di salute. In tanti sono stati i twitt di incoraggiamento alla nota giornalista, uno da parte di Andrea Vianello che dichiara: “Laura Laurenzi. Che forza. Così si fa“. Un altro riprende alla perfezione il momento dell’intervista: “Infinita tenerezza per Laura Laurenzi“.

Non è dato sapere cosa sia successo alla scrittrice ma più di qualcuno sta ipotizzando il parkinson da come si è posta la scrittrice nell’intervista. Laura è molto apprezzata nel suo ambiente ed è anche nota per essersi “imbucata” alle nozze di Diego Armando Maratona. Non sono state rilasciate dichiarazioni dalla giornalista nè dagli ambienti a lei vicini ma gli utenti e i suoi colleghi non hanno potuto fare a meno di notare il suo stato. Si spera in ulteriori dettagli che non confermino scenari gravi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG