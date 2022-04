Le due sono state insieme diversi anni e secondo la naufraga la relazione è finita a causa di un tradimento di Imma, ma la giornalista replica duramente.

A quanto pare, ci sono delle discordanze tra Imma Battaglia e Licia Nunez sulla fine della loro relazione. Licia, attuale concorrente dell‘Isola dei Famosi, ha rivelato che la sua ex l’avrebbe tradita con Eva Grimaldi attuale moglie della giornalista. Immediata la replica della Battaglia che svela la sua verità sulla rottura.

Le dichiarazioni di Licia e la replica di Imma

Come riporta altranotizia.it, Licia Nunez ha parlato della rottura con Imma Battaglia accusandola di tradimento: “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna” ed ha proseguito: “Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore resta. Si trasforma. Ma l’amore resta”.

Queste le parole della naufraga ai suoi compagni di squadra sulla Playa. Le dichiarazioni della concorrente però, non sono state digerite dalla giornalista, attuale moglie di Eva Grimaldi, che dichiara: “La verità ha mille volti, Licia, se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta“. Attualmente la giornalista non ha voluto andare oltre nelle dichiarazioni ma ciò non esclude che la questione potrebbe essere ripresa in una puntata dell’Isola dei Famosi. Sta di fatto che le due versione non sembrano combaciare almeno in parte, cosa succederà Imma sarà ospitata in studio?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG